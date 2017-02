"Dexter"-Star Michael C. Hall spielt in "The Crown" John F. Kennedy

In der zweiten Staffel der erfolgreichen Fernsehserie "The Crown" wird mit Michael C. Hall ein anderer ehemaliger Serienstar mitspielen.



Der "Dexter"-Darsteller schlüpft diesmal in die Rolle des US-Präsidenten John F. Kennedy, seine Frau Jackie wird von Jodi Balfour gespielt werden.



In der Serie wird die Lebensgeschichte der englischen Königin, Queen Elizabeth II., von der Thronbesteigung bis in die Gegenwart erzählt. In der nächsten Staffel wird es somit auch neue Hauptdarsteller geben, damit das jeweilige Alter glaubwürdig dargestellt werden kann.