Teaser zur neuen Staffel von "Orange Is The New Black" erschienen

Am vergangenen Dienstag ist ein Teaser zur fünften Staffel von "Orange Is The New Black" erschienen und zudem wurde der Starttermin der neuen Folgen bekannt gegeben.



Die neue Staffel wird am 9. Juni 2017 auf Netflix ausgestrahlt werden. In dem Teaser sind alle Charaktere sehr wütend zu sehen.



Die vierte Staffel hatte mit dem Cliffhanger geendet, dass die Gefängnisinsassen gegen die Wärter rebelliert hatten und Daya konnte einem Wärter schließlich die Waffe abnehmen.