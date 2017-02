Hayingen: Streit um buntes Haus

Das Haus leuchtet in den Farben Rot, Gelb und Orange in der Stadt Hayingen. "Wenn ich nach Hause komme, will ich, dass mich mein Haus begrüßt", meint sein Besitzer. Doch genau das bringt ihm nun viel Ärger ein.



Er soll es überstreichen, fordert der Gemeinderat und die Verwaltung, denen das bunte Haus ein Dorn im Auge ist. Als der Hauseigentümer vorherigen Jahres zur Farbe griff, gab es aber noch keine Vorschriften. Erst jetzt ist man um eine Gestaltungssatzung bemüht.



Eine Frau schrieb dem Besitzer: "Auch Hundertwasser wurde belächelt und er blieb sich treu und wurde ein großer Künstler. Ich werde sicher mal kommen und es bestaunen. Weiter so." 80 bis 90 Prozent der Zuschriften seien positiv, meint der Besitzer.