Umfrage: Jede dritte Frau fühlt sich in Deutschland unsicher

Eine Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag der NDR-Sendung "Panorama" wollte herausfinden, wie sicher sich die Deutschen fühlen, wenn sie draußen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind.



Das Ergebnis ist, dass sich 75 Prozent der Umfrageteilnehmer in Deutschland sicher fühlen, manche sogar sehr sicher. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Denn jede dritte Frau sagt, dass sie sich seit einigen Jahren zunehmend unsicherer fühle.



62 Prozent aller Frauen würden abends Parks, bestimmte Straßen und Plätze vermeiden. Jede dritte Befragte nehme abends auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Dabei sei nach Experten die Sicherheitslage in Deutschland auf hohem Niveau. Zudem sei Kriminalität keine Frage der Staatsangehörigkeit.