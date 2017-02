Beichtstuhl als Klo - Polizei ermittelt mit DNA-Test

In der katholischen Kirche "Maria Verkündigung" in Ebensfeld in Oberfranken hat ein Unbekannter zum zweiten Mal sein großes Geschäft auf einem Beichtstuhl verrichtet.



Die Polizei will dem Fäkal-Täter nun mit einem DNA-Test auf die Spur kommen.



Der katholische Pfarrer erstattete Anzeige wegen Störung der Religionsausübung und Hausfriedensbruch.