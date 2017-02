Keine Beweise für russische Desinformations-Kampagne gegen die Bundesregierung

Eindeutige Beweise für eine politische Einmischung Russlands in Deutschland konnten der Bundesnachrichtendienst (BND) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) bei ihrer fast ein Jahr lang dauernden Recherche nicht finden.



Dies brachten die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR in Erfahrung. Der 50-seitige Bericht der Sonderauswertung "Sputnik" des BfV und des Arbeitskreises "Psychologische Operationen" wird nicht veröffentlicht.



Der Bericht beleuchtet den seit 2014 "konfrontativeren Kurs" Russlands gegenüber Deutschland; die Berichterstattung russischer Medien - auch in Deutschland - sei regelrecht "feindselig". Das Kanzleramt will die Untersuchung fortführen. Es besteht die Sorge, Russland könnte in die Wahlen eingreifen.