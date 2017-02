Drensteinfurt: Fahrschüler baut Unfall - Lehrer sitzt betrunken im Auto

In Drensteinfurt, Nordrhein-Westfalen, kam es zu einem Autounfall mit einem Fahrschulauto. Der Schüler fuhr das Fahrzeug gegen eine Hauswand - während sein Lehrer alkoholisiert auf dem Beifahrersitz saß.



Der Unfall ereignete sich am gestrigen Dienstag. Der 17-Jährige kam bei einer Fahrstunde von der Straße ab und der Lehrer konnte nicht schnell genug reagieren. So entstand ein Sachschaden von etwa 900 Euro - verletzt wurde keiner der beiden.



Nachdem der Alkoholtest des Fahrlehrers nach der Unfallaufnahme positiv ausfiel, stellten die Beamten Führer- und Fahrlehrerschein des 57-Jährigen sicher.