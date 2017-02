EuGH: EU-Visa für Folteropfer im Heimatland

Menschen, die in ihrem Heimatland von Folter bedroht sind, haben nach Einschätzung des Generalanwalts Mengozzi bei Europäischen Gerichtshof (EuGH) das Recht zur Einreise nach Europa.



EU-Staaten dürften in solchen Fällen die Ausstellung humanitärer Visa nicht verweigern, argumentierte Mengozzi.



Im konkreten Fall hatte eine syrische Familie in der belgischen Botschaft im Libanon vergeblich Visa beantragt. Das Gutachten ist für die Richter am EuGH nicht bindenden, meist folgen sie ihm aber.