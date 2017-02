Dannenberger Klinik nimmt keine Abtreibungen mehr vor: Neuer Chefarzt ist Christ

Die Capio Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg hat mitgeteilt, keine Schangerschaftsabbrüche mehr vorzunehmen.



Der neue Chefarzt, Thomas Börner, ist Gynäkologie und bekennender Christ und lehne Abtreibungen ab. Niedersachsens Gesundheitsministerin Cornelia Rundt kritisiert die Entscheidung und kündigt an, dass es für die Klinik auch Geldkürzungen geben könnte.



"Ich habe nach der Maxime des Nicht-Tötungsgebotes auch schon nach meinem Abitur Zivildienst gemacht statt zur Bundeswehr zu gehen. In meinem 26-jährigen gynäkologischen Dasein habe ich immer nach dieser Maxime behandelt", so Börne.