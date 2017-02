Fleischproduktion in Deutschland erreicht Rekordwert

Deutschlands Schlachthöfe haben im vergangenen Jahr so viel Fleisch produziert wie noch nie.



Mit 8,25 Millionen Tonnen wurde der bisherige Höchstwert aus dem Vorjahr nochmals leicht übertroffen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.



Die Unternehmen haben demnach 59 Millionen Schweine und 3,6 Millionen Rinder geschlachtet. Die Menge an Geflügelfleisch betrug 1,5 Millionen Tonnen. Ein trauriger Rekord, so Greenpeace.