HIV-Diagnosen in München bundesweit besonders hoch

Fast nirgends in Deutschland gibt es so viele HIV-Diagnosen wie in München, in Bayern wurden 2015 643 HIV-Erstdiagnosen gemeldet: In ganz Deutschland infizieren sich jedes Jahr 3.200 Menschen mit HIV.



In München sind die Zahlen vor allem bei heterosexuellen Menschen gestiegen, vor allem Patienten aus dem Ausland sind in den Ärzte-Statistiken hier zu sehen.



Da viele Menschen über Bayern in der Flüchtlingskrise einreisten, sei dies wohl ein Hauptgrund des Anstiegs: "Viele dieser Menschen wurden wahrscheinlich in den Aufnahmeeinrichtungen ohne ihr Einverständnis getestet", so Viviane Bremer, Epidemiologin am Robert Koch-Institut (RKI).