7.Februar: Safer Internet Day kämpft gegen Internetmobbing

Heute ist der Safer Internet Day, eine Initiative rund um das Thema Internetsicherheit. Dieses Jahr steht besonders das Thema Cybermobbing im Fokus.



Denn Mobbing im Internet ist ein immer größeres Problem. Jeder Dritte in der Altersgruppe der Zwölf- bis 19-Jährigen gab in einer Studie an, dass in seinem Bekanntenkreis schon einmal jemand im Internet oder per Handy gemobbt wurde.



Traurige Berühmtheit erlangte beispielsweise die 15-jährige Armanda Todd. Sie wurde im Internet so fertig gemacht, dass sie unter anderem alkoholabhängig wurde, später sogar Bleichmittel trank und sich noch später aufgrund der seelischen Qualen selber umgebracht hat. All dies schilderte sie via Video auf der Plattform YouTube.