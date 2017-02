Batman als Lego-Held

Am kommenden Donnerstag kehrt der dunkle Ritter zurück auf die Kinoleinwände: Batman.



Doch dieses Mal nicht als Realverfilmung, sondern im neuen Lego-Abenteuer "The Lego Batman Movie", in Bauklotzform.



Darin kämpft Lego-Batman nicht nur mit den väterlichen Problemen rund um Robin, sondern auch mit Bösewicht Joker, King Kong und den finsteren Lord Voldemor!