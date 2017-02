Auswärtiges Amt: "KZ-ähnliche" Zustände in libyschen Flüchtlingslagern

In vielen libyschen Flüchtlingslagern sind "allerschwerste, systematische Menschenrechtsverletzungen" zu beklagen, "authentische Handy-Fotos und -videos belegen die KZ-ähnlichen Verhältnisse in den sogenannten Privatgefängnissen", in denen ausreisewillige Migranten häufig inhaftiert werden.



Diese und weitere Informationen etwa zu Exekutionen nicht zahlungsfähiger Migranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen, Aussetzungen in der Wüste enthält ein interner Bericht der deutschen Botschaft in Niger an das Bundeskanzleramt und Ministerien.



Ska Keller, Grünen-Fraktion im EU-Parlament, forderte die Bundesregierung auf, gegen ein neues Flüchtlingsabkommen mit Libyen einzutreten. Die Menschen würden "in eine katastrophale und menschenunwürdige Lage zurückgeschickt werden."