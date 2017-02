Fastfoodkette Burger King kooperiert mit Online-Bestelldienst Lieferando

Kunden der Fastfoodkette Burger King können in neun Städten Hamburger, Pommes & Co. nun auch beim Online-Bestelldienst Lieferando ordern.



Die Auslieferung selbst erfolgt mit Mitarbeitern von Burger King. Bisher hatte die Fastfoodkette mit Lieferheld und Pizza.de zusammengearbeitet. Diese Kooperationen bleiben weiter bestehen.



Sollte der Pilotversuch bei Kunden gut ankommen, will Burger King den Lieferservice in bereits 60 deutschen Städten auf 200 erhöhen und damit zusätzliche Jobs schaffen.