2017 Super Bowl in VR und UHD

Besitzer von iOS und Android-Geräten konnten mit Hilfe einer Smartphone VR Brille das Super Bowl Finale erstmals, in VR(360Grade)sehen.



Das Spiel wurde mit Hilfe von sechs Ultra-HD-Kameras die an strategischen Orten rund um das Stadion installiert waren live übertragen.



