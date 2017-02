Abschiebungen in Maghrebstaaten laufen weiterhin schleppend

2016 wurden 404 Nordafrikaner aus Deutschland abgeschoben. Ende des Jahres waren allerdings noch rund 9.000 Menschen aus dem Maghreb ausreisepflichtig. Dies entspricht einer Rückführungsquote von 4,4%. Das Innenministerium sieht neben den Herkunftsstaaten auch die Bundesländer in der Verantwortung.



Zwar ist die Zahl der Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern aus Nordafrika im Vergleich zu 2015 gestiegen; im Vergleich zur Zahl der Ausreisepflichtigen aber weiterhin sehr gering. So waren Ende 2016 3.784 Asylbewerber aus Algerien ausreisepflichtig, 3.736 aus Marokko und 1.515 aus Tunesien.



"Die Initiative muss von den Bundesländern kommen", so der Innenstaatssekretär Schröder (CDU). Einige Länder würden eine Politik betreiben, die "konsequente Rückführungen blockiert", sogar von Kriminellen, kritisierte er. Auch die Zahl der freiwilligen Ausreisen bleibt hinter den Erwartungen zurück.