München: Eltern finden rechtsradikalen Chat in Whatsapp-Gruppe des Sohnes

In der Whatsapp-Gruppe ihres 14-jährigen Sohnes haben Eltern aus München einen rechtsradikalen Chat entdeckt.



Sie meldeten diesen der Polizei, so dass die Rechtsradikalen aufflogen: In der Gruppe, die unter den Namen "Schwarzer Humor", "Schwarzer Tumor" und "Arische Bruderschaft" unterwegs war, wurden Judenwitze gemacht und die SS verherrlicht.



Der Junge, dessen Eltern die Gruppe meldeten, muss sich nun wegen Volksverhetzung und das Verwenden von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen verantworten. Die Eltern sind darüber enttäuscht, schließlich habe man mit ihm eine Beratungsstelle besucht und ernsthaft über das Thema gesprochen.