Donald Trump nimmt an Nato-Gipfel teil

Am Sonntag bestätigte die US-Regierung die Teilnahme Donald Trumps am Nato-Gipfel im Mai.



Trump habe diesbezüglich bereits mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Auch ging es um die Forderung, dass Mitglieder künftig höhere Abgaben für Verteidigung leisten sollen.



Außerdem sind bereits Trumps Teilnahmen am G7-Gipfel in Italien im Mai und am G20-Gipfel in Hamburg im Juli geplant.