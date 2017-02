Sachsen Ausbreitungsraum für Muslimbruderschaft

Die Radikalislamische Muslimbruderschaft baut in Sachsen ihre Macht aus. Laut sächsischem Verfassungsschutz ist das Ziel der Vereinigung die Einführung der Scharia in Deutschland.



Dabei nutzen sie vorhandene Strukturen und bauen diese aus. Unter Inanspruchnahme der Sächsische Begegnungsstätte (SBS) versucht man aus den Flüchtlingsströmen Muslime abzugreifen und versuchen in diesem Sinne Gebäude und Gelände aufzukaufen um Moscheen zu Bauen.



Geld scheint dabei keine Rolle zu spielen.