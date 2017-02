PlayStation VR komme in einem Bundle

Sony bringt die PlayStation VR endlich in einen Bundle, bisher musste man eine PlayStation Camera zusätzlich zu der VR Brille kaufen. Des Weiteren waren keine Move Motion twin ontroller im Paket enthalten.



Zusätzlich ist ein Spiel im Paket enthalten.Hier hat man die Wahl zwischen zwei Bundle, Bundle mit Until Dawn: Rush of Blood oder mit PlayStation VR Worlds.



Die Bündel werden für 499 US Doller angeboten.