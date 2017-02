USA: Einreiseverbote ausgesetzt - US-Regierung geht in Berufung

Das US-Justizministerium legt Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung ein, mit der ein Bundesrichter das Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Ländern gestoppt hat.



Zunächst wurde das Gericht formell über den Schritt informiert. Gäbe das zuständige Berufungsgericht in San Francisco der Regierung von Präsident Trump Recht, könnte diese die Visa-Sperren sofort wieder in Kraft setzen.



Sie sind im Moment aufgehoben, nachdem ein Bundesrichter in Seattle den Einreisestopp ausgesetzt hatte.