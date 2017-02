Frankreich: Angreifer am Louvre kam offenbar mit Touristenvisum nach Paris

Der Mann, der vor dem Louvre in Paris Soldaten angegriffen hat, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft offenbar mit einem Touristenvisum in die französische Hauptstadt eingereist.



Der 29-jährige Ägypter hatte keine Ausweispapiere bei sich. Ermittler fanden jedoch heraus, dass er ein Bewohner der Vereinigten Arabischen Emirate sei.



Kurz nach seiner Ankunft in Paris habe er in einem Waffengeschäft zwei Militärmacheten für 680 Euro gekauft.