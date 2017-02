USA: Richter stoppt Trumps-Einreiseverbot für überwiegend muslimische Länder

Ein US-Bundesrichter in Seattle hat das von Präsident Trump verhängte Einreiseverbot für sieben muslimische Länder vorläufig gestoppt.



Der Richterspruch hat sofortige Wirkung und gilt landesweit. Da weitere Verfahren aber in anderen Bundesstaaten anhängig sind, kann sich die Rechtslage wieder ändern.



Das Weiße Haus kündigte umgehend Widerspruch an. Regierungssprecher Spicer teilte mit, das Urteil sei empörend. .