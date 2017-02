Kanada: Münzamt-Mitarbeiter schmuggelte geklautes Gold im Po

Ein Angestellter des kanadischen Münzamtes ist wegen dreisten Golddiebstahls zu einer Haft- und Geldstrafe verurteilt worden.



Der Mann soll insgesamt 22 Goldklumpen bei seiner Tätigkeit gestohlen und unentdeckt in seinem Po von dem Sicherheitsbereich nach außen transportiert haben.



Ein Großteil des Goldes verkaufte der Mitarbeiter an einen Händler in Ottawa. Der Schaden für die Münzanstalt beträgt umgerechnet rund 135.000 Euro. Von dem Geld wollte der Mann sich ein Haus auf Jamaika und ein Boot kaufen.