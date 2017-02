BGH-Urteil: Gekündigte Mieter müssen bei späterem Auszug zahlen

Vermieter dürfen gekündigten Mieter, die trotzdem nicht ausziehen, für diese Monate eine Nachzahlung berechnen.



Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied, dass in solchen Fällen der Vermieter die ortsübliche Miete bei einer Neuvermietung vom Mieter verlangen kann.



Der konkrete Fall betraf ein Einfamilienhaus in München. Der Vermieter hatte Eigenbedarf angemeldet. Die Mieter zogen erst eineinhalb Jahre später aus, zahlten in der Zeit nur die im Vertrag vereinbarte Miete weiter.