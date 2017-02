Anti-Diskriminierungscola: Diese Cola gibt es in verschiedenen Hautfarben

Was kann es schöneres geben, als an heißen Tagen eine kühle Cola zu trinken. Doch ist es eigentlich rassistisch, wenn man eine braune Cola trinkt?



Das hat sich auch der Getränkehersteller Aydin Umutlu aus Hamburg gedacht und bringt nun daher eine Cola in verschiedenen Hautfarben auf den Markt.



Egal ob braun, gelb, schwarz, gelb - die Cola schmeckt dabei natürlich immer gleich. Genauso, wie in einem Menschen mit gelber oder roter Hautfarbe auch nur ein Mensch wie jeder andere steckt.