Die wirrsten Werbespots: Männer werden zu Bowlingkugeln und zerstören die Welt

Schaut man sich Werbespots im Fernsehen an, dann sind sie meist langweilig und dröge. Doch seit Jahren hat eine Parfümmarke und Pflegeserie für Männer diesen drögen Clips den Kampf angesagt.



So setzt man seit Jahren auf Actionschauspieler Terry Crews ("The Expendables") und Frauenschwarm Isaiah Mustafah. In den Spots werden sie zu King Kong, können Laser aus ihren Augen schießen, über Wasser laufen, werden zu Bowlingkugeln, reiten rückwärts auf Pferden oder lassen Satelliten explodieren.



All diese wirren Spots haben nur ein Ziel: Die altbackene Marke "Old Spice" wieder frisch und jugendlich aussehen zu lassen. Mit Erfolg, denn im Internet sind die Clips rund um Terry Crews Kult und sahnen pausenlos Preise ein.