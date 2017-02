Neuer Trend in New York: Roher Keksteig

Rohen Teig zu schlecken ist wohl eine universale Kindheitskuschelerinnerung. In New York verkauft ein Shop namens "DO" deswegen nun rohen Keksteig.



Zwölf Keksteigsorten verkauft die Inhaberin Kristen Tomlan dort. Für die Optik sorgen bunte Streusel, Schokoladentropfen und Mini-Marshmallows.



An einem Tag, kurz nachdem ihr neuer Laden geöffnet hatte, musste sie die Türen sogar einmal vorübergehend schließen, da die Nachfrage nach dem rohen Teig so groß war.