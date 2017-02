München: Vergewaltiger von Universitätstoilette gesteht Tat

Am vergangenen Freitag wurde eine Studentin auf einer Toilette in der Ludwig-Maximilians-Universität in München vergewaltigt.



Am letzte Montag versuchte der 25-jährige Täter daraufhin erneut, Türen in den Damentoiletten aufzubrechen und wurde daraufhin gestellt. Nun hat der Mann seine Taten gegenüber der Polizei zugegeben.



Die Universität wird nun mit der Polizei klären, wie man das Sicherheitskonzept an der Hochschule optimieren könnte.