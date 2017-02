Neue Folgen vom Neo Magazin Royale

Die lange Winterpause des "Neo Magazin Royale" ist endlich vorbei und so geht es heute in 20 neue Folgen der Late Night Show mit Jan Böhmermann.



Heute sind unter anderem Kollegah, Christian Lindner (FDP) und Jochen Schropp (Sat.1) zu Gast.



Nicht mehr dabei: Musiker Dendemann. Er wird vom Rundfunkorchester Ehrenfeld ersetzt. Das Neo Magazin Royale gibt es ab 20:15 Uhr online, sowie um 22:15 Uhr auf ZDFneo zu sehen (Wiederholung in der Nacht zu Samstag auf ZDF).