Bundeswehreinsätze im Innern zur Terrorabwehr: Bayern will Grundgesetz ändern

Nach dem Willen der Bayerischen Staatsregierung soll der Einsatz der Bundeswehr zur Abwehr von Terrorgefahren, wenn die Polizeikräfte von Bund und Ländern nicht ausreichen, sowie in Ausnahmefällen zur Grenzsicherung über eine Grundgesetzänderung ermöglicht werden.



Im Katastrophenfall soll der Verteidigungsminister, ausgestattet mit einer "Eilkompetenz", eigenständig entscheiden können. Die Bayerische Staatsregierung hat in ihrer letzten Sitzung einen entsprechenden Entschließungsantrag an den Bundesrat beschlossen.



Die Erfolgsaussichten sind angesichts der Mehrheit der von SPD und Grünen regierten Länder im Bundesrat fraglich. Dennoch startet Bayern den Versuch. Die Sicherheit der Menschen gehe vor ideologischen Blockaden, so der Chef der Staatskanzlei, Marcel Huber (CSU).