München: Massagetherapeut missbrauchte geflüchtete Kinder sexuell

In München muss sich derzeit ein Massagetherapeut wegen sexuellem Missbrauch an Kindern verantworten.



Der 50-Jährige hatte sich an geflüchteten Jungen aus Kriegsgebieten vergangen.



Der bereits mehrfach vorbestrafte Kinderschänder zeigte sich voll geständig. Nach einem Deal aller Prozessbeteiligter wird er eine dreijährige Haftstrafe antreten.