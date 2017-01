München: Verdächtiger Uni-Vergewaltiger wollte erneut zuschlagen

Nach der brutalen Vergewaltigung an der LMU-Universität konnte die Polizei am Montag schon nach kurzer Zeit die Festnahme eines dringend tatverdächtigen Mannes vermelden.



Dadurch konnte vermutlich eine zweite Vergewaltigung in letzter Minute verhindert werden. Die Polizei konnte den Mann schnappen, als aus der Uni am Montag gegen 16 Uhr zwei Notrufe eingingen. Offenbar lauerte der Mann weiteren Opfern auf, als die Polizei ihn schließlich überwältigte und verhaftete.



Der Tatverdächtige ist 25 Jahre alt. Es soll sich laut Polizei um einen türkischstämmigen Studenten handeln, der in München geboren wurde und der bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist.