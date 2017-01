EU will automatische Bremssysteme einführen

"In der 70er-Zone ein paar km/h drüber, ist schon nicht so schlimm", das denken wohl viele Autofahrer. Wenn es nach der EU geht, könnte den Autofahrern diese Entscheidung aber bald abgenommen werden. Sie wollen verpflichtend automatische Bremssysteme einführen.



Angeblich könnten solche vollautomatischen Systeme, die die Geschwindigkeit Fahrers automatisch auf das jeweilige Tempolimit senken, die Zahl der Verkehrstoten um bis zu 37 Prozent reduzieren. Schon im September 2020 könnte dieses System in neue Modelle eingeführt werden.



Die Pläne sind zwar noch in einem frühen Stadium und der ADAC hat sich bereits gegen solch eine Technologie ausgesprochen, doch die Behörde prüft bereits, ob eine schrittweise Einführung des automatischen Bremssystems möglich wäre.