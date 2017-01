EuGH-Urteil: Verurteilte Terroristen haben kein Recht auf Asyl

In Belgien hatte ein zu sechs Jahren verurteilter Terrorist Asyl gefordert, um so einer Abschiebung nach Marokko zu entgehen.



Der Mann lebte seit 1997 in Belgien und wurde dort Mitglied der Terrorzelle "Islamische Gruppe marokkanischer Kämpfer", der belgische Staatsrat zweifelte deshalb am Asylrecht des Mannes.



Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied nun, dass man in solch einem Fall, das Asylrecht verweigern darf: Eine Verweigerung des Flüchtlingsstatus sei dann möglich, wenn Handlungen des Asylbewerbers "den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen".