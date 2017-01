Microsoft: Unternehmenswert steigt auf über 500 Milliarden Dollar

Microsofts Quartalszahlen sorgen für ein starkes Plus an der Börse. Der Softwarekonzern ist damit das dritt wertvollste Unternehmen nach Apple und Google.



Microsoft ist damit erstmals seit 17 Jahren über 500 Milliarden Dollar wert. Die Aktie stieg am Freitagnachmittag in New York um bis zu 2,1 Prozent auf 65,64 Dollar.



Analysten gehen gegenwärtig davon aus, dass Microsoft das erste Unternehmen werden könnte, das die eine Billion Dollar Grenze erreichen könnte.