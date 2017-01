Arnstein: Sechs Jugendliche wurden tot aufgefunden

Am gestrigen Sonntag fand ein Vater seine Tochter und seinen Sohn tot in einem Gartenhaus. Vier weitere tote Jugendliche befanden sich zudem in dem Häuschen.



Eigentlich wollten die Jugendlichen am Samstagabend eine Privatparty feiern. Der Vater konnte keinen Kontakt zu seinen Kindern herstellen und fuhr deshalb zu dem Gartenhaus. Die Polizei äußerte, dass es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe.



Die Hintergründe sind noch nicht klar. bild.de berichtete jedoch, dass eines toten Mädchen auf seinem Facebookprofil postete: "Ich würde mir wünschen, an meinem Grab stehen zu können, nur um die Trauernden zu fragen, wo sie waren, als ich noch lebte."