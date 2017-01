Kanada: Terroristisches Attentat auf Moschee fordert Tote

Im kanadischen Quebec kam es am gestrigen Abend zu einem Terroranschlag auf eine Moschee.



Zum Zeitpunkt der Tat während des Abendgebets befanden sich Dutzende Menschen in der Moschee. Zwei maskierte Männer waren in die Moschee gelaufen und hatten auf die dort anwesenden Menschen geschossen.



Dabei starben sechs Menschen und acht wurden verletzt. "Wir verurteilen dieses terroristische Attentat auf Muslime in einem Gotteshaus", so äußerte sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau. Zwei Verdächtige konnten von Sicherheitskräften festgenommen werden.