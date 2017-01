München: Studentin mit gebrochenem Arm auf Uni-Toilette vergewaltigt

In die Ludwig-Maximilians-Universität ist am Freitag ein Unbekannter gewaltsam in eine Toiilette eingedrungen und hat dort eine Studentin vergewaltigt.



Die 25-Jährige konnte sich gegen den Mann nicht wehren, da sie einen gebrochenen Arm hat. Sie erlitt bei der Tat Prellungen und Kratzwunden und brach sich den Arm erneut.



Sie beschrieb den Täter als groß und kräftig, er habe rissige Lippen und ein rundes Gesicht gehabt und Deutsch ohne Akzent gesprochen. Seine Hand ist verletzt, da das Opfer hineinbiss, bis die Hand blutete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.