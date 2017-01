SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz vergleicht sich mit Barack Obama

Am Sonntag war Martin Schulz Gast bei "Anne Will". Das Thema: "Der Kandidat - Können Sie Kanzler, Herr Schulz?"



In der Sendung verglich er sich mit Barack Obama. Wie kann er ohne Regierungserfahrung Kanzler werden wollen? Die Antwort: "Obama hatte auch keine Regierungserfahrung", als er ins Weiße Haus einzog. "Alles, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, das landet sowieso im Rathaus."



Damit will Schulz sage, dass er als ehemaliger Bürgermeister gut auf das Kanzleramt vorbereitet ist.