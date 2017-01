Fußball: Streit bei Darmstadt

Florian Jungwirth wehrt sich gegen die Vorwürfe von Trainer Torsten Frings: "Natürlich kann der Trainer meine Trainingsleistung öffentlich kritisieren; ob das auf die Pressekonferenz nach einem Bundesligaspiel gehört, das 1:6 verloren wurde, bei dem ich nicht im Kader stand, mag dahingestellt sein."



Trainer Frings hatte beklagt, dass Jungwirth absichtlich schlecht trainiere, weil er einen Wechsel in die USA erzwingen will.



Sein Wunsch in die USA zu Wechseln sei dem Verein schon lange bekannt. Frings Vorwürfe schießen über das Ziel hinaus.