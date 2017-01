barfi.ch - das online Nachrichtenportal

Das online Portal Barfi.ch befasst sich mit der Publizierung von News aus Basel. So hat man nicht nur den Veranstaltungskalender aus Basel, sondern auch die neuesten news des FC Basel



Bei Barfi.ch kann man sich aber nicht nur über die aktuellsten Nachrichten aus Basel informieren, sondern auch Werbung aus Basel lesen.



Möchte man seinen Urlaub in Basel verbringen, so sollte man sich vorher unbedigt über Basel bei Barfi.ch informieren!