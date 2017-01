Marc Terenzi: "Oh shit, ich bin der neue Dschungelkönig"

TV-Kritik: Das war sein Ausspruch als er gestern die 11. Ausgabe des Dschungelcamp-Spektakels gewann, wo sich die Mitspieler zum Hampelmann machen. Besser ist das Unterhaltungsdefizit der RTL Reihe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht zu beschreiben.



So sind bei den Psychoquälereien die Show-Kandidaten nicht imstande, ein zumindest für die Zuschauer, glaubhaft gepeinigtes Gesicht zu simulieren. "Och Kinder, das ist dochmegapervers", befindet Hanka beispielsweise bei einer Prüfung.



Während der Show vergisst der Zuschauer was ihm über Menschenwürde und an Werten beigebracht wurde, sodass er ohne schlechtes Gewissen zusehen kann, wie Prominente von RTL erniedrigt werden. Diesmal wurde einem Trumpwähler die Krone aufgesetzt. Hat das was zu bedeuten?