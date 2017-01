Marburg: Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen

Unter diesem Titel setzen die hessischen Studierendenausschüsse erstmals ein filmisches Statement gegen Gewalt an Frauen. Ziel des von Initiator Leander Sercivan Ungan realisierten Filmprojektes ist es, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter hessischen Studierenden bekannter zu machen.



Info: Das bundesweite Hilfetelefon ist 365 Tage im Jahr kostenfrei erreichbar und bietet Betroffenen die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit, auch anonym, kompetent, sicher und barrierefrei beraten zu lassen.



Qualifizierte Beraterinnen (in über 15 Sprachen) stehen den Hilfesuchenden vertraulich zur Seite und vermitteln sie auf Wunsch an Unterstützungsangebote in ihrer Nähe, wie beispielsweise eine Frauenberatungsstelle oder ein Frauenhaus vor Ort.