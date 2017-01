Berliner Polizei erlegt wild gewordenen Keiler mit 18 Schüssen

Eine Wildschwein-Rotte besuchte am Samstag gegen 14 Uhr den Kurt-Schumacher-Platz in Berlin-Reinickendorf.



Ein Keiler hat sich dann entfernt und am Volkspark Rehberge (Wedding) eine Frau und zwei Männer leicht verletzt.



Der Polizei erlegte daraufhin das Wildschwein mit 18 Schüssen aus Pistolen, bevor es noch mehr Menschen verletzen konnte. Die restliche Wildschwein-Rotte hatte sich derweil schon wieder verzogen.