Horst Seehofer will Russlandsanktionen beenden

Er ist für eine Normalisierung der Beziehungen und plädiert für eine Rückkehr Russlands zum G 8 Kreis.



"Wir müssen raus aus dem Block-Den­ken des 20. Jahr­hun­derts", "Wir sollten uns um wirtschaftliche Beziehungen zu Russland bemühen", sagte der bayrische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende zu Bild am Sonntag.



Er will aber auch an Angela Merkel als Kanzlerin festhalten und lobt Donald Trump, welcher mit Kon­se­quenz und Ge­schwin­dig­keit seine Wahlversprechen umsetzt. Auch vermisse er den Respekt, den man einem demokratisch gewähltem Präsidenten entgegenbringen sollte.