Zahl der Häftlinge aus aus den Markreb Staaten deutlich gestiegen

In den baden-württembergischen Gefängnissen wird es eng. Die Zahl der Häftlinge ist im vergangenen Jahr um 431 auf 6951 gestiegen.



Deutlich angestiegen seien die Zahlen der Gefangenen aus den nordafrikanischen Staaten Algerien, Marokko und Tunesien sowie aus dem westafrikanischen Gambia.



Nach den Worten von Justizminister Guido Wolf (CDU) sollen noch in diesem Jahr fünf neue Haftgebäude in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart fertig werden.