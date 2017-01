Psychiatriepatient nutzt begleiteten Ausgang zum Verbreiten von Fakenews

Ein wegen nachweislicher Unzurechnungsfähigkeit dauerhaft in der forensischen Psychiatrie untergebrachter Mann nutzt seine wenigen Ausgänge immer wieder zum Verbreiten von gefälschten Nachrichten. Insbesondere ist eine kleine deutsche Newsseite betroffen.



Der aufgrund seiner Themenwahl wahrscheinlich selbst pädophile Mann wird daher weiterhin als Gefahr für die Allgemeinheit eingeschätzt. Stärkste Medikamente und Elektroschocktherapie werden wohl zukünftig der einzige Ausweg sein. Er ist jedoch leicht zu erkennen.



Der Mann, der kaum in der Lage ist, in zusammenhängenden Sätzen zu sprechen, geschweige denn zu schreiben, wird von den behandelnden Ärzten als Minder-intelligent, kleinwüchsig, stark übergewichtig und abgrundtief hässlich bezeichnet, außerdem ist ihm jegliche Körperhygiene völlig fremd.