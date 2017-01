Selm: Nackter Mann jagt Einbrecher hinterher

Einen entschlossenen Einsatz zeigte ein Hausbesitzer in der vergangenen Nacht zum Freitag in Selm (NRW).



Der 40-Jährige war gerade splitternackt am Kühlschrank, als ein Einbrecher sich an seiner Haustüre zu schaffen machte.



Völlig unbekleidet jagte der Mann den flüchtenden Täter hinterher, nachdem er ihn zunächst anschrie.Wegen der Eiseskälte musste der Hausbesitzer allerdings seine Aktion abbrechen.Der Einbrecher ließ ein rotes Damenfahrrad zurück, so die Kreispolizei Unna.